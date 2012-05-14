Готель незаконно пішов з молотка

Прокуратура Бахчисарайського району Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконної приватизації об’єкта комунальної власності - готель-їдальня в селі Поштове незаконно пішов з молотка, повідомила прес-служба наглядового відомства республіки.

"Приміщення готелю відчужено на підставі підробленого рішення сесії Поштовської селищної ради за заниженою вартістю. Розмір заниження склав щонайменше 120 тисяч гривень", - йдеться в прес-релізі.

Справу відкрили за статтями 365 та 366 Кримінального кодексу - "перевищення службових повноважень" і "посадове підроблення".