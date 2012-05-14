Духові оркестри зіграють на площах Ялти і в Нікітському саду

Міжнародний фестиваль духової музики імені Василя Соколика «Фанфари Ялти» пройде вже в четвертий раз в Криму. Колективи з України, Білорусі, Польщі, Росії та Придністров'я зберуться на півострові з 25 по 30 травня, повідомив Курортно-інформаційний центр Криму.

Духові оркестри планують виступити у Нікітському ботанічному саду, Воронцовському і Лівадійському палацах, в скверах і на площах Ялти.

«Для гостей півострова і його жителів це прекрасний подарунок. Духова музика - музика для всіх поколінь, музика відпочинку та гарного настрою», - говорить президент благодійного фонду розвитку мистецтв імені Василя Соколика, художній керівник і режисер фестивалю Оксана Соколик.

Фестиваль організував фонд імені Василя Соколика за сприяння Міністерства культури Криму і міськради Ялти.