У Сімферополі зупинили "камікадзе"

Один з найбільших пересувних атракціонів Сімферополя - «Камікадзе», встановлений в парку імені Гагаріна, опломбований після позапланової перевірки: схема заземлення не відповідає правилам електробезпеки, обслуговуючий персонал не пройшов навчання та оглядає гойдалки не кожен день, повідомила прес-служба територіального управління Держінспекції з нагляду в будівництві, котлонагляді і за підйомними спорудами.

Атракціон належить фірмі «Центр розваг Алушта», говориться в прес-релізі.

Всього, за даними інспекції, в Криму працюють 47 організацій, що експлуатують атракціонної техніки. На півострові встановлено найбільше в Україні атракціонів підвищеної небезпеки - 192. Також працюють 87 пересувних.

Напередодні курортного сезону пройшли планові перевірки. Інспектори заборонили роботу 35 атракціонів.