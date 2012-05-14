Україну заллють дощі

Дощі з грозами, місцями з градом і шквальними поривами вітру пройдуть в Україні 16-17 травня, середня температура на більшості території - 13-18 градусів тепла, на півдні і сході - 25-30 градусів, повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС Микола Кульбіда.

«Протягом найближчого тижня буде низька температура, з 16 травня слід чекати певне погіршення погодних умов, але цей процес буде повільним», - сказав Кульбіда на прес-конференції в понеділок.

Найскладніша ситуація очікується у Карпатах, де прогнозується випадіння в ці дні 40-80 мм опадів, що вище за місячну норму травня. Це може спричинити дощові паводки на річках Дністер і Тиса. Небезпека дощових паводків загрожує також Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областям.

В цілому у другій половині травня погодні умови будуть носити переважно циклонічний характер. Вдень в середньому по Україні очікується температура 20-25 градусів, вночі 10-15.

За словами Кульбіди, такий режим є гарним для сільського господарства і буде сприяти послабленню засухи на сході України, де сухим є метровий шар грунту, чого не спостерігалось останні 30 років.