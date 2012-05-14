Лжепомічник депутата надув торговців на $300 тисяч

Правоохоронці затримали 35-річного Володимира Лифаря, який, видаючи себе за помічника депутата, обманним шляхом отримав 300 тисяч доларів від підприємців Сімферополя, повідомила прес-служба міліції Криму.

"Лжепомічник повинен був домовитися про дозвіл на виділення бізнесменам земель під будівництво торгових точок у паркових зонах міста, природно, за грошову винагороду. Знайшлися 14 торговців, які бажають отримати ділянки", - йдеться в прес-релізі.

Рік він не виходив на зв'язок, ошукані торговці звернулися в міліцію, яка встановила місце знаходження кримчанина і затримала його. Порушено кримінальну справу за статтею "шахрайство, вчинене у великих розмірах", санкція якої від трьох до восьми років в'язниці.