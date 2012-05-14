Тази до бою: жителів Керчі просять запастися водою

Вода в будинки жителів Керчі протягом трьох днів - з 15 по 17 травня - буде подаватися з пониженим тиском, городян просять запастися водою, повідомила прес-служба міської ради.

Зниження тиску пов'язане з хлоруванням води і аварійними ремонтними роботами на насосній станції.

"Шановні керчане! Прохання запастися водою", - пише міськрада.