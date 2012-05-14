Тази до бою: жителів Керчі просять запастися водою
14:58, 14 травня 2012Крым
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Три дні без тиску
Вода в будинки жителів Керчі протягом трьох днів - з 15 по 17 травня - буде подаватися з пониженим тиском, городян просять запастися водою, повідомила прес-служба міської ради.
Зниження тиску пов'язане з хлоруванням води і аварійними ремонтними роботами на насосній станції.
"Шановні керчане! Прохання запастися водою", - пише міськрада.
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