Каzантип представив гімн (аудіо)

"Республіка Z", більш відома як "Каzантип", представила гімн нинішнього сезону, який стане для республиці ювілейним, у 2012-му їй виповнюється 20 років.

"Каzантип" на початку 1990-х років проводився у північно-східній частині Криму, на мисі Казантип. Звідси і назва проекту. Спочатку це був спортивний захід, що збирав фанатів віндсерфінгу. Його супроводжувала музика. На початку 2000-х років "Каzантип" переїхав на захід Криму, у Попівку, і незабаром його перейменували на "Республіку Z".

"Можна скільки завгодно міркувати про те, яким має бути гімн Каzантипа. Головне, він має бути, і бути, за традицією, що склалася, щороку новим і різним", - написав президент республиці Микита 1 (Маршунок).

За його словами, зробити це непросто. "Оскільки прагнути всім вам догодити - безглуздя, і здивувати вас теж практично не можливо. Проте, відкинувши всі важливі державні справи, ми знову намагаємося знайти правильні слова і звуки. Нам зверху, як ви розумієте, і видніше, і краще чутно", - додав він.

Гімн тут