Фестиваль мисливців і рибалок відбудеться в Ялті

Сімферополь. 16 вересня. УНІАН. II Міжнародний фестиваль мисливців і рибалок пройде відбудеться в Ялті з 5 по 8 жовтня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ялтинської мерії, мета фестивалю – «формування позитивного іміджу мисливця і рибалки у населення, підвищення культури та етики поведінки на полюванні і рибалці, популяризація полювання і рибалки в Україні».

Офіційне відкриття фестивалю відбудеться 6 жовтня. На набережній Ялти відбудеться мисливський парад, потім - концертна програма на мисливську і рибальську тематику, парад-виставка мисливських собак і ярмарок мисливських і рибальських сувенірів, амуніції, одяг. По тому почнуться змагання зі стендової стрільби, рибальству, боулінгу, пейнтболу, тенісу, також відбудеться пивний чемпіонат і стрільба з лука.

7 жовтня в мисливських угіддях відбудуться показові виступи мисливських собак «в роботі з фазаном і перепелом», показові виступи мисливців по фазану і перепелу, також буде влаштовано рибалка на закритих водоймищах. Цього ж дня буде підбито підсумки змагань і проведено привал.

Організаторами фестивалю виступили Державний комітет лісового господарства України, Українське товариство мисливців і рибаків, Ялтинський міськвиконком і Ялтинський клуб мисливців «Артеміда».