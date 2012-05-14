Бідним сімферопольцям допоможуть речами

Акція "Милосердя", приурочена до Дня сім'ї (15 травня) і Дню захисту дітей (1 червня), стартує у вівторок в Сімферополі для підтримки малозабезпечених і багатодітних сімей. Городян просять допомогти речами, іграшками, ліками і грошима.

"Управління у справах сім'ї, молоді, туризму і спорту Сімферопольської міської ради звертається до жителів міста, керівників підприємств і організацій, підприємців з пропозицією надати допомогу речами, іграшками, адресну допомогу медикаментами, памперсами, грошима сім'ям, що потребують допомоги, і дітям", - говориться в повідомленні прес-центру міськради.

Акція триватиме до 15 червня.