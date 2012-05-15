7 тисяч кримчанам зможуть знайти роботу

7 тисяч вакансій заявлено на перший всекримський ярмарок вакансій, який запланований на суботу, 19 травня, в Сімферополі, їх пропонують близько 70-ти підприємств і організацій республіки, повідомила прес-служба кримської організації Партії регіонів.

"Ярмарок вакансій - реальна можливість для молодих і перспективних кримчан знайти собі цікаву роботу з гідною заробітною платою, дізнатися які професії на сьогоднішній день найбільш затребувані. Для роботодавців - надання допомоги з проведення професійного відбору претендентів - спеціалізованих кадрів", - зазначив голова Ради міністрів Криму, лідер "регіоналів" республіки Анатолій Могильов.

В заході братимуть участь роботодавці Сімферополя, Керчі, Феодосії, Судака, Ялти, Алушти, Сак, Євпаторії, Севастополя і Сімферопольського району.

Вакансії будуть орієнтовані переважно на випускників ВНЗ і молодих кримчан.

Ярмарок відбудеться на площі Леніна з 12.00 до 17.00.