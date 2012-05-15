Склад боєприпасів часів війни знайшли в Балаклаві

30 мінометних мін часів Великої Вітчизняної війни виявлені поблизу фортеці Чембало в Балаклаві, боєприпаси знаходилися в землі на глибині приблизно 40 сантиметрів, повідомляє прес-служба управління МНС Севастополя.

«Кожен снаряд важив близько 6 кілограм. Мабуть, під час війни на цьому місці знаходився фронт берегової батареї, де севастопольці захищали вхід в бухту від ворожих сил. Всі боєприпаси лежали в ряд», - повідомили в прес-службі.

Сапери МНС витягли снаряди і вивезли їх на полігон.

Роботи по знешкодженню вибухонебезпечних предметів зайняли більше трьох годин.