П'яний турист заснув і впав зі скелі в Криму

Турист з донецького міста Краматорськ, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, заснув і скотився вниз по схилу з гори в районі пляжу «Царське село» на мисі Фіолент в Севастополі, висота падіння склала 10 метрів, хлопець відбувся перелом ступні і саднами обличчя, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

«Вдень 22-річний молодий чоловік купався на пляжі, після чого піднявся на невелику скелю і ліг загоряти. Через спеку його стало хилити в сон, він заснув і скотився вниз», - говорять рятувальники.

Співробітників МНС викликали відпочиваючі. Першу допомогу невдалому відпочиваючому надав лікар, який знаходився поблизу на відпочинку.

Рятувальники відвезли потерпілого в лікарню.