П'яний турист заснув і впав зі скелі в Криму
09:02, 15 травня 2012Крым
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Розморило на сонці
Турист з донецького міста Краматорськ, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, заснув і скотився вниз по схилу з гори в районі пляжу «Царське село» на мисі Фіолент в Севастополі, висота падіння склала 10 метрів, хлопець відбувся перелом ступні і саднами обличчя, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.
«Вдень 22-річний молодий чоловік купався на пляжі, після чого піднявся на невелику скелю і ліг загоряти. Через спеку його стало хилити в сон, він заснув і скотився вниз», - говорять рятувальники.
Співробітників МНС викликали відпочиваючі. Першу допомогу невдалому відпочиваючому надав лікар, який знаходився поблизу на відпочинку.
Рятувальники відвезли потерпілого в лікарню.
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