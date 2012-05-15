Крим трясло один раз, сусідів - 14

Один землетрус з магнітудою 1.6 (інтенсивність в епіцентрі 1 бал) зареєстровано у районі Перекопського перешийка в Криму з 3 по 11 травня, повідомила прес-служба Республіканського комітету з будівництва та архітектури.

У той же час на території Західної Туреччини зареєстрована серія з 13 землетрусів, магнітуда яких склала від 2.8 до 4.7 (в епіцентрі від 3 до 6 балів).

Ще один землетрус стався в Румунії, магнітуда 3.7 (інтенсивність в епіцентрі 4 балів).

Відомостей про руйнування і постраждалих немає.

"Аномалій в деформаційних полях, що вказують на підготовку сильного землетрусу в Криму, не виявлено", - запевняє реском.