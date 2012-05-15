Парламент Криму "повісив" спікерів

09:46, 15 травня 2012
Крым
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Вісім портретів

У Верховній раді Криму відкрили галерею фотопортретів спікерів, які займали цю посаду з 1991 року по нинішній час, всього вісім портретів, повідомила прес-служба парламенту.

Портрети розмістили на шостому поверсі в хронологічному порядку. Під кожним - зазначено прізвище, ім'я та по батькові голови уряду, а також дата займаної посади.

Відвідування галереї увійде в програму екскурсій, які проводяться для школярів і студентів. «Відкриття подібних галерей практикується у багатьох парламентах іноземних держав і це хороша традиція, - зазначив на відкритті нинішній спікер Криму Володимир Константинов. - Найголовніше, що у нас спікери змінюються, а автономія залишається непорушною».

Починаючи з 1991 року Верховну раду Криму очолювали Микола Багров, Сергій Цеков, Євген Супрунюк, Василь Кисельов, Анатолій Гриценко, Леонід Грач, Борис Дейч, Володимир Константинов.

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