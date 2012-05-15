Прикордонники знайшли тайник в автобусі в Керчі

Водій рейсового автобуса «Одеса-Краснодар» намагався незаконно перевезти через кордон одяг, запчастини та гарнітури для автомобілів на суму 19 тисяч гривень, тайник було виявлено в Керчі в пункті пропуску «Крим», повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби.

«Проводячи поглиблений огляд, прикордонний наряд спільно з представниками митниці в конструктивних особливостях транспортного засобу виявили товари народного споживання», - повідомили в прес-службі.

Водій не вказав товар в митній декларації.

Складено протоколи про порушення, одяг, запчастини та гарнітури вилучені.