Прикордонники знайшли тайник в автобусі в Керчі
10:45, 15 травня 2012Крым
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Водій приховав вантаж
Водій рейсового автобуса «Одеса-Краснодар» намагався незаконно перевезти через кордон одяг, запчастини та гарнітури для автомобілів на суму 19 тисяч гривень, тайник було виявлено в Керчі в пункті пропуску «Крим», повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби.
«Проводячи поглиблений огляд, прикордонний наряд спільно з представниками митниці в конструктивних особливостях транспортного засобу виявили товари народного споживання», - повідомили в прес-службі.
Водій не вказав товар в митній декларації.
Складено протоколи про порушення, одяг, запчастини та гарнітури вилучені.
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