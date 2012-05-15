Екс-глава "Київенерго" став другою людиною в "Крименерго"

Наглядова рада енергопоставляючої компанії "Крименерго" (Сімферополь) призначила заступником голови правління Едуарда Соколовського.

Згідно з повідомленням компанії, таке рішення рада прийняла на засіданні 10 травня.

Соколовський призначений на рік.

Іншим рішенням наглядова рада вивела із складу правління Олену Бурлаку.

Соколовський з осені 2006 по серпень 2008 року очолював найбільшу в Україні енергозабезпечуючу компанію "Днепрообленерго" (Дніпропетровськ), з жовтня 2008 по січень 2012 року - енергокомпанію "Київенерго".

Фонд державного майна у травні продав компанії DTEK Holdings Limited (Кіпр) 45% акцій "Крименерго" за 256,1 млн грн.

Наприкінці 2010 року 12,49% акцій "Крименерго" сконцентрувало ТОВ "ДТЕК" (Донецьк).

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.