Суд заборонив акцію голодуючих кримськотатарських опозиціонерів

10 кримських татар оголосили у вівторок голодування на знак протесту проти ігнорування Україною вимог щодо ухвалення закону про відновлення прав і реабілітації кримськотатарського народу, водночас суд заборонив проводити акцію в Сімферополі, а кількох активістів відвезли до міліції, стверджує член виконкому Кримськотатарського народного фронту Рінат Шаймарданов.

«У центрі Сімферополя зібралися близько тридцяти осіб, люди ще підходили. Представники виконавчої служби повідомили, що суд заборонив акцію. Який суд, ми не знаємо. Міліція розігнала акцію», - заявив Шаймарданов по телефону УНІАН.

Активіст відзначив, що учасникам голодування не подобається законопроект, розроблений лідером меджлісу, депутатом Верховної ради Мустафою Джемільовим, оскільки, на їх думку, він стосується відновлення прав окремих людей, тоді як проект кримськотатарських опозиціонерів - колективних прав цілого народу.

4 кримських татар доставили до відділення міліції для складання протоколу.

Прес-служба головного управління МВС в Криму повідомила, що акція несанкціонована, оскільки Окружний адміністративний суд республіки заборонив проведення мітингу. Крім того, організаторів акції заздалегідь було попереджено про незаконність його проведення.

«Наразі співробітниками Центрального районного відділу Сімферопольського міського управління міліції щодо організаторів заходу складаються протоколи про адміністративне правопорушення за ст.185-1 КУпАП - порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій», - сказано в повідомленні.