Людство за 40 років знищило 28% біоресурсів Землі

Біологічні ресурси на Землі скоротилися на 28% з 1970 по 2008 роки, йдеться в новій доповіді під назвою "Жива планета", яку раз на два роки складають фахівці Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

Висновку про зменшення параметрів біорозмаїття майже на третину фахівці фонду дійшли, зокрема, на підставі вивчення розвитку більш як 9 тисяч популяцій представників класів хребетних тварин - ссавців, риб, птахів, плазунів і амфібій, передає ІТАР-ТАСС.

Експерти фонду констатують, що споживання людиною природних ресурсів порівняно з 1966 роком подвоїлося. За їхніми словами, головним користувачем і забруднювачем світової екосистеми є США. "Якби весь світ використовував природні ресурси в таких масштабах, в яких їх сьогодні використовують американці, то для підтримки екобалансу було б потрібно п`ять планет, зіставних із Землею", - наголошується в доповіді.

Проте США займають лише п`ятий рядок у списку країн, що марнотратно використовують світові природні ресурси з розрахунку на душу населення. Лідерами за цим показником виявилися Катар (1 місце), Кувейт (2), Об`єднані Арабські Емірати (3) і Данія (4).

Місця з 6-го по 10-е посідають Бельгія, Австралія, Канада, Нідерланди та Ірландія.

В основі підрахунків укладачів доповіді були такі показники, як рівень викидів в атмосферу двоокису вуглецю, площі лісів і земель, що використовуються в сільському господарстві, обсяги промислових відходів тощо.

Нова доповідь фонду, як вважає його генеральний директор Джим Ліп, прямо адресована учасникам конференції ООН зі сталого розвитку, що відбудеться наприкінці червня в Ріо-де-Жанейро. "Уряди країн світу здатні й повинні використати конференцію "Ріо +20" для визначення нового курсу сталого екологічного розвитку, - вважає Дж.Ліп. - На цьому форумі в Бразилії буде надана унікальна можливість об`єднати сили урядів, великих міст і бізнесу для того, щоб зберегти нашу планету живою".

У квітні Королівське товариство, міжнародна група з 23-х учених під керівництвом нобелівського лауреата з біології сера Джона Салстона, опублікувала звіт, в якому закликала до радикального переосмислення ставлення до природи. Вони запропонували змінити структуру споживання природних ресурсів у бік бідних країн, а також посилити заходи з контролю зростання чисельності населення, щоб перейти до сталої економіки і кращого рівня життя для більшої частини людства. Інакше науковці прогнозують соціальні, економічні та екологічні аварії й катастрофи небачених раніше масштабів.

На сьогоднішній день під загрозою зникнення більш як 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин.