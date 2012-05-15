Лжемінера готеля покарали рублем

Ялтинський суд призначив покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу жителю міста, який зробив неправдиве повідомлення про замінування бару готелю «Ореанда», повідомила прес-служба прокуратури Криму.

41-річний житель Ялти відзначав з приятелями день народження в січні в ресторані готелю і, випивши, вирішив «пожартувати». Близько трьох годин ночі він подзвонив в міліцію і заявив про намір висадити гранату в «Ореанді». Оперативники тоді затримали телефонного «терориста».

Прокуратура довела його вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.259 КК України, - завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.