Синоптики лякають грозами

16-17 травня в західних областях, вдень 17 травня в Україні очікуються сильні дощі. В Карпатах пройдуть дуже сильні дощі, 17 травня з мокрим снігом, повідомив гідрометцентр.

По всій Україні очікуються грози, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с.

У середу в Криму короткочасний дощ, місцями грози, в окремих районах можливий град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 20 м/с. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень до 28 градусів.

У Києві короткочасний дощ, вдень до 25 градусів тепла, вночі 14-16 градусів.