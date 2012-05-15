Скарби Чорного моря покажуть в Ялті

Виставка підводної археології «Скарби Чорного моря» відкриється 17 травня в Ялті, в палаці «Ластівчине гніздо», повідомив Республіканський комітет з охорони культурної спадщини.

«На виставці будуть представлені античні амфори, римська теракота, корабельні ринди і штурвали, ядра і мушкети, срібло корабельних кладів», - говориться в прес-релізі.

Організатори виставки також розповідять про роботу п'ятої глибоководної підводно-археологічної експедиції «Беріг Богів». На дні Чорного моря накопичені сліди історичних подій від неоліту до Другої Світової війни. Його глибини цікавили вчених і істориків.

Мета досліджень - пошук затоплених археологічних об'єктів доісторичного часу в районі північно-західного шельфу моря, зокрема, стоянок кам'яного століття.