Гідрографічне судно ЧФ повернулося до Криму з далекого походу

Гідрографічне судно Чорноморського флоту Росії «Донузлав» повернулося у вівторок до Севастополя з далекого плавання, за місяць походу судно пройшло 4 тисячі морських миль. «Донузлав» представляв Росію в князівстві Монако, де вiдбувалася міжнародна конференція, повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення ЧФ РФ капітан 1 рангу В'ячеслав Трухачов.

Екіпаж і прикомандировані фахівці на переході морем провели океанографічні дослідження. «Гiдрографи завершили детальну зйомку рельєфу дна біля Кавказького узбережжя, а також в точках якірних стоянок біля берегів Франції, Тунісу і Італії. Обстеження виконувалося там для уточнення наявності навігаційних небезпек для коректури морських карт. Подібні роботи в цих районах не проводилися російськими гiдрографами вже понад 20 років. У місцях якірних стоянок також взяли проби грунту для визначення його консистенції і механічного складу», - говориться в прес-релізі.

Судно перейшло Чорне, Мармурове, Егейське, Іонічне, Тірренське, Лігурійське і Середземне моря. Безпеку під час походу забезпечувала група антитерору, укомплектована військовослужбовцями окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту.