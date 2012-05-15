Адвокатів оцінить спецкомісія

Рада міністрів Криму на засіданні у вівторок створила кваліфікаційно-атестаційну комісію адвокатури, повідомила прес-служба кримського уряду.

Вона створюється на три роки у зв'язку із закінченням терміну повноважень комісії адвокатури 6-ої каденції.

Серед завдань структури - виявлення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, і вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у Криму.

Комісія складається з атестаційної і дисциплінарної палати, до складу яких увійшли судді, адвокати, а також представники Міністерства юстиції України в Криму.