Адвокатів оцінить спецкомісія
16:00, 15 травня 2012Крым
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Рада міністрів Криму на засіданні у вівторок створила кваліфікаційно-атестаційну комісію адвокатури, повідомила прес-служба кримського уряду.
Вона створюється на три роки у зв'язку із закінченням терміну повноважень комісії адвокатури 6-ої каденції.
Серед завдань структури - виявлення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, і вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у Криму.
Комісія складається з атестаційної і дисциплінарної палати, до складу яких увійшли судді, адвокати, а також представники Міністерства юстиції України в Криму.
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