На піар Криму витратять $450 тисяч

Рада міністрів Криму на засіданні у вівторок вирішила виділити 3,6 млн гривень на популяризацію курортів і продовження туристичного сезону, повідомила прес-служби уряду республіки.

Гроші з бюджету автономії направлять на участь півострова в спеціалізованих турвиставках, ярмарках, біржах, фестивалях, на проведення Днів Криму в регіонах України і зарубіжжя.

Також кошти витратять на проведення рекламних турів для представників турбізнесу, профспілок, журналістів і медикiв з українських регіонів і зарубіжжя.