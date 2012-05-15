Туристів відвезуть до левів автобуси з Сімферополя

Автобуси з Сімферополя пустять в сафарі-парк «Тайган», розташований в Бiлогiрському районі Криму, повідомила прес-служба Республіканського комітету з транспорту і зв'язку.

У відомство надходять багаточисельні звернення від жителів Криму та iнших регіонів України, а також Росії з вимогою налагодити транспортне повідомлення в парк левів.

«Досягнута домовленість з одним з перевізників, який погодився організувати роботу. Можливо, залучатимемо додаткових перевізників. Зараз розробляється графік руху», - повідомив реском.

В майбутньому планується пустити до левів автобуси з Феодосії та Ялти.

Сафарі-парк «Тайган» - єдиний в Європі парк левів - відкрився наприкінці квітня в Криму. Більше півтори тисячi тварин, серед яких 54 леви і єдина пара жирафів в Україні, оселилися в степовій частині півострова.