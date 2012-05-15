Мер та секретар Алупки відбудуться штрафом

Ялтинським міським судом рішеннями від 10 та 7 травня визнано винними голову Алупкінської міської ради Віктора Толстонога та секретаря цього органу Павла Постнікова у вчиненні адміністративних корупційних правопорушень. За порушення обмежень, встановлених законом "Про засади запобігання і протидії корупції", посадовцям призначено покарання у вигляді штрафу: меру - 3 400 гривень, секретарю - 2 550 гривень, повiдомила прес-служба прокуратури Криму.

Голова органу місцевого самоврядування був єдиним власником двох приватних підприємств, якими за минулий рік отримано дохід у розмірі майже 2 млн гривень.

Секретар ради безкоштовно проживав в санаторії МОЗ України. Наразі винним погашено суму завданих збитків.

"Додамо, згідно з антикорупційним законодавством особи, визнані винними у вчиненні корупційних діянь, після набрання чинності рішень суду, підлягають звільненню з посад", - заявила прокуратура.