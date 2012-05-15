Під сонячні ферми дадуть ще 100 гектарів кримської землі

Рада міністрів Криму на засіданні у вівторок дала згоду на розробку проектів землеустрою по відведенню п'яти ділянок загальною площею 110 гектарів п'яти фірмам для будівництва сонячних електростанцій.

Земля виділяється в Ленінському та Сакському районах (схід i захід Криму).

Так, згідно з документами уряду, в Ленінському районі фірмі "Епсилон солар" передбачається виділити 20 га, а "Омікрон Піві" - 30 га.

В Сакському районі "Тета Солар" хочуть дати 10 гектарів, "Лямбда Піві" - 20 га, "Йота Піві" - 30 га.

Наприкінці квітня Радмін дав згоду 17 фірмам на розробку проектів землеустрою по відведенню ділянок загальною площею майже 540 гектарів в 11 регіонах півострова для будівництва сонячних "ферм".