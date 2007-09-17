Поки ЧФ РФ перебуває в Севастополі, в Криму буде стабільність і спокій

Севастополь. 17 вересня. УНІАН. Міністр транспорту і зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ вважає, що поки Чорноморський флот РФ перебуває в Севастополі, доти у Криму буде стабільність і спокій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив у „прямому ефірі” Севастопольської регіональної державної ТРК.

За словами міністра, він „впевнений, що до того часу, поки у Севастополі стоїть російський флот - може комусь із націоналістів це не сподобається - до того часу в Криму буде стабільність і спокій. Як тільки виведуть флот, не дай Боже, одразу ж з’являться ті процеси, яких ми не очікували”.

Тому, вважає М.РУДЬКОВСКИЙ, якщо на майбутніх президентських виборах буде обрано Президента, який підтримуватиме цей курс, “можна буде продовжити контракт перебування російського флоту у Севастополі”.

На думку М.РУДЬКОВСЬКОГО, Севастополь отримує більше дивідендів від російського флоту, ніж будь-хто: висока заробітна плата, інвестиції Росії в інфраструктуру. “Врешті-решт, - повідомив міністр, - я дав завдання своїм транспортникам: усі питання, які стосуються транспортного пересування, спірних територій тощо, відвести в сторону. Я вважаю, що на порядок більше завдань, які ми можемо разом ефективно вирішувати, ніж через три маяки влаштувати потішні навчання”. При цьому М.РУДЬКОВСЬКИЙ висловив переконання, що “у нас є нормальна перспектива ті завдання, які стоять перед нами, вирішити разом”.