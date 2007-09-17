Литвин пропонує повернутися до мовного законодавства часів УРСР

Сімферополь. 17 вересня. УНІАН. Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН пропонує заборонити українським політикам обговорювати мовні питання і повернутися до мовного законодавства часів Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР). Про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЛИТВИНА, «у нас є закон про мови Української РСР – це один з небагатьох законів, який якісно підготовлений, і там написано – російська мова є мовою міжнаціонального спілкування. І потрібно цю тему розвивати. Якщо потрібно цю тему уточнити – давайте уточнимо», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, людям в Україні потрібно дати можливість «дихати, спілкуватися, навчати дітей тією мовою, яка їм ближча».

Керівник Блоку Литвина також заявив, що українським політикам потрібно заборонити обговорювати мовні, національні і релігійні питання, оскільки вони в них не розбираються. «Я б взагалі українським політикам заборонив обговорювати питання мови, національні питання, питання релігій – бо вони в цьому нічого не розуміють. У мене таке враження, що вони (політики – УНІАН) до кінця нічого не прочитали у своєму житті, і тепер намагаються говорити на цю гостру, делікатну, чутливу тему», - сказав він. «У нас історично склалася двомовність, у нас історично склалося, що не можна називати росіян представниками національних меншин – це принижує людей», - додав В.ЛИТВИН.

Він також піддав критиці ті політичні сили, які перед виборами знову мусирують питання про статус російської мови в Україні. «У мене виникає питання: у них була можливість півтора роки цю тему вирішувати, але вони її не ставили. Чому вони згадали зараз про цю тему? Вони хочуть знову в`їхати до парламенту, вони хочуть знову дати людям видовища замість хліба», - наголосив В.ЛИТВИН.