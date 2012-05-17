Шляхи на місці аварії поїзда в Криму ремонтує майже 100 робочих

Рух поїздів на ділянці сходження вантажного поїзда з рейок в Красногвардійському районі Криму частково відновлено. Станом на ранок четверга 80 осіб та аварійно-відновлювальний поїзд продовжують роботи, повідомила прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій України.

19 порожніх вагонів з 54 перекинулись в середу вдень. В результаті аварії, причини якої поки не встановлені, ніхто не постраждав, разом з тим, були зламані три опори контактної високовольтної мережі, в результаті чого сталося відключення лінії на залізничній ділянці.

"16 травня в 23 годині рух поїздів на аварійній ділянці відновлено по парній колії. На час проведення першочергових відновлювальних робіт були затримані 4 пасажирські потяги" - йдеться в прес-релізі.