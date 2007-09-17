Литвин хоче контролювати ”ширку” в ВР

Сімферополь. 17 вересня. УНІАН. Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що очолювана ним політична сила має високі шанси проходження до нового парламенту країни. Про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на питання, з якою політичною силою Блок співпрацюватиме в разі проходження до ВР, В.ЛИТВИН заявив, що готовий працювати з тими силами, які «не тягнуть країну невідомо куди». «Мене найменше хвилює, з ким я об`єднуватимусь, мене значно більше хвилює, аби бути почутим і бути підтриманим. Мене значно більше хвилює, аби моє бачення було практично реалізоване в практичній діяльності Верховної Ради України, - сказав В.ЛИТВИН. За словами лідера Блоку, «я дотримуюсь відомого принципу: не важливо, якого окрасу кішка, головне - аби вона ловила мишей. От буде робота над ухваленням соціальних, економічних законів, буде забезпечена стабільність у країні - я готовий до співпраці. Звісно, мені не хотілося б мати справу з тими людьми, які тягнуть країну невідомо куди».

При цьому лідер Блоку Литвина заявив, що вважає штучним «залізобетонний поділ» на опозицію і коаліцію в парламенті України. «Я є прихильником того, що не може бути у Верховній Раді залізобетонного розподілу на коаліцію і опозицію. Це штучний розподіл, - наголосив В.ЛИТВИН. - Принцип цього розподілу грунтується на тому, що ті, хто встигли домовитись і поділити все, що ділиться в цій країні, – назвали себе коаліцією. Ті, хто через свої амбіції не змогли поділити посади, змушені бігти блокувати щитову. Така Верховна Рада Україні не потрібна».

В.ЛИТВИН вважає, що є передумови для створення широкої коаліції в парламенті країни – перш за все, коаліції Партії регіонів і Блоку «Наша Україна – Народна самооборона». «Показником цього є той факт, що днями в Києві відбулося засідання Україна - Європейський Союз, де дуже активно обговорювалось, до речі, і це питання, - відзначив В.ЛИТВИН. «Тому, я думаю, ми (Блок Литвина - УНІАН) суттєво мірою контролюватимемо їх діяльність», - відзначив В.ЛИТВИН.