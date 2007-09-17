Литвин хоче контролювати ”ширку” в ВР
"Не важливо, якого окрасу кішка, головне - аби вона ловила мишей"
Сімферополь. 17 вересня. УНІАН. Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що очолювана ним політична сила має високі шанси проходження до нового парламенту країни. Про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі (Крим).
Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на питання, з якою політичною силою Блок співпрацюватиме в разі проходження до ВР, В.ЛИТВИН заявив, що готовий працювати з тими силами, які «не тягнуть країну невідомо куди». «Мене найменше хвилює, з ким я об`єднуватимусь, мене значно більше хвилює, аби бути почутим і бути підтриманим. Мене значно більше хвилює, аби моє бачення було практично реалізоване в практичній діяльності Верховної Ради України, - сказав В.ЛИТВИН. За словами лідера Блоку, «я дотримуюсь відомого принципу: не важливо, якого окрасу кішка, головне - аби вона ловила мишей. От буде робота над ухваленням соціальних, економічних законів, буде забезпечена стабільність у країні - я готовий до співпраці. Звісно, мені не хотілося б мати справу з тими людьми, які тягнуть країну невідомо куди».
При цьому лідер Блоку Литвина заявив, що вважає штучним «залізобетонний поділ» на опозицію і коаліцію в парламенті України. «Я є прихильником того, що не може бути у Верховній Раді залізобетонного розподілу на коаліцію і опозицію. Це штучний розподіл, - наголосив В.ЛИТВИН. - Принцип цього розподілу грунтується на тому, що ті, хто встигли домовитись і поділити все, що ділиться в цій країні, – назвали себе коаліцією. Ті, хто через свої амбіції не змогли поділити посади, змушені бігти блокувати щитову. Така Верховна Рада Україні не потрібна».
В.ЛИТВИН вважає, що є передумови для створення широкої коаліції в парламенті країни – перш за все, коаліції Партії регіонів і Блоку «Наша Україна – Народна самооборона». «Показником цього є той факт, що днями в Києві відбулося засідання Україна - Європейський Союз, де дуже активно обговорювалось, до речі, і це питання, - відзначив В.ЛИТВИН. «Тому, я думаю, ми (Блок Литвина - УНІАН) суттєво мірою контролюватимемо їх діяльність», - відзначив В.ЛИТВИН.