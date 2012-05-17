Автомобілістів просять не лізти у центр Сімферополі 18 травня

Рух транспорту обмежать вдень 18 травня в Сімферополі у зв'язку з проведенням всекримських траурних заходів, приурочених до Дня пам'яті жертв депортації, повідомила прес-служба ДАІ Криму.

"Державтоінспекція переконливо просить водіїв не планувати поїздки з 9 до 16 годин через центральні вулиці Сімферополя", - говориться в зверненні відомства.

Кримські татари з 13 до 15 години проведуть траурний мітинг на головній площі міста. Туди вони прийдуть колонами з околиць Сімферополя.

Співробітники НКВС провели депортацію 18-20 травня 1944 року за рішенням державного комітету оборони, підписаним керівником СРСР Йосипом Сталіним. Причиною виселення називалося дезертирство кримських татар з Червоної армії, співпраця з німецькими окупантами і розправи над радянськими партизанами.

За різними даними, були депортовані від 183 до 188 тисяч кримських татар. Більша частина - в Узбецьку РСР. У роки Великої Вітчизняної війни з Криму виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення татар на півострів розпочалося наприкінці 80-х. В 1989-м Верховна рада СРСР прийняла декларацію "Визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню, і забезпеченню їх прав".

З 1993 року в Криму 18 травня відзначається як день пам'яті жертв депортації.

В автономії в даний час живуть понад 1,9 млн. осіб, з них понад 265 тисяч - кримські татари. Ще, щонайменше, 100 тисяч кримських татар хотіли б повернутися на півострів.