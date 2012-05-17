Євпаторія хоче стати столицею кримського футболу

П'ять нових футбольних полів планують побудувати через рік в Євпаторії в рамках оздоровчого проекту «Золоте кільце здоров'я», повідомила прес-служба мерії.

Спортивний комплекс з футбольними полями розташується на чотирьох гектарах у районі розвилки доріг Затишне-Заозерне, неподалік від озера Мойнаки.

Розмір трьох полів складе 110 на 72 метри, двох міні-полів - 25 на 40 метрів. Покриття як штучне, так і натуральне.

«Нові футбольні поля будуть відповідати всім сучасним вимогам. Тут можна проводити і міжнародні змагання, і навчально-тренувальні збори», - кажуть у прес-службі.

«Золоте кільце здоров'я» передбачає будівництво спортивних і тренажерних майданчиків, СПА-центрів і поява лікувально-оздоровчих термальних комплексів.

