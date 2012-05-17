Яхта Ясона доставить "золоте руно" до Євпаторії

Десятий ювілейний всеукраїнський фестиваль грецької культури «Елефтерія» плануют провести 2 червня в Євпаторії, повідомила прес-служба мерії.

Розпочнуться урочистості з богослужіння в Свято-Іллінськый церкви, потім учасники фестивалю пройдуть ходою до парку Фрунзе, де відкриття розпочнеться з урочистого підняття грецького прапора на дельтаплані і театралізованої вистави за участю героїв давньогрецької міфології.

«До берега підпливе яхта з командою Ясона і доставить "Золоте руно". Його з побажаннями процвітання і гарного курортного сезону грецька громада передасть керівництву міста», - повідомила прес-служба.

Також відбудеться гала-концерт творчих колективів, фестиваль хліба, дегустація вин, виставка виробів народно-прикладного мистецтва та національної кухні, фестиваль повітряних зміїв.

Крім того на території розкопок греко-скіфського городища «Чайка» (Заозерне) буде організована екскурсія та театралізована вистава.