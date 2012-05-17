Міноборони РФ сплатить до бюджету Україні більше мільйона гривень

Севастопольський окружний адміністративний суд постановив стягнути з Міністерства оборони Росії в бюджет Україні майже 1,3 млн гривень, повідомила прес-служба прокуратури міста.

За її інформацією, суд задовольнив позов наглядового відомства Севастополя про стягнення податкової заборгованості з російського оборонного відомства в особі 64-го управління начальника робіт Міноборони.

Інші подробиці прокуратура не повідомила.