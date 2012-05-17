Міноборони РФ сплатить до бюджету Україні більше мільйона гривень
10:22, 17 травня 2012Крым
0 0
Рішення суду в Севастополі
Севастопольський окружний адміністративний суд постановив стягнути з Міністерства оборони Росії в бюджет Україні майже 1,3 млн гривень, повідомила прес-служба прокуратури міста.
За її інформацією, суд задовольнив позов наглядового відомства Севастополя про стягнення податкової заборгованості з російського оборонного відомства в особі 64-го управління начальника робіт Міноборони.
Інші подробиці прокуратура не повідомила.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter