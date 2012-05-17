Севастополь показує старе і нове "обличчя"

У Севастополі показують фотографії визначних пам'яток і пейзажів довоєнного періоду і сучасності. Виставка «Севастопольські ретропроекція» відкрилася в «Будинку Москви» і триватиме до 30 травня, повідомили організатори.

«Ретропроекція - це спроба простежити за допомогою старої і нової фотографії як зростало, розвивалося й змінювалося місто», - йдеться в прес-релізі.

Так, картки показують, як змінився вигляд Севастополя після Великої Вітчизняної війни, як виглядали Нахімовський проспект і Катерининська вулиця, можна познайомитися з портретами видатних мешканців міста.

Керівник проекту - Денис Штукатурів, виконавчий директор московської студії Action Film.