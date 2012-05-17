Вантажник стягнув сейф з грошима

Співробітники міліції затримали вантажника, який виніс сейф і товари на суму понад 13 тисяч гривень з торгового складу в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Крадіжка сталася днями на ринку "Привоз".

30-річного чоловіка спіймали в той момент, коли він намагався позбавитися від сейфа. Гроші злодій встиг витратити - нібито на лікування двох його дітей і продукти.

"Крадіжка сталася під ранок, коли касир заснув. Оперативники вирішили простежити за вантажником: міліціонери затримали чоловіка, коли той ішов позбавлятися від уже порожнього сейфа", - повідомила прес-служба.

Затриманий раніше судимий за угон, аварію зі смертельним результатом і крадіжку.

Проти вантажника завели кримінальну справу за статтею "крадіжка, вчинена повторно". Чоловікові загрожує до п'яти років в'язниці