Кримчанка покінчила з життям як Кареніна

Мешканка Криму звела рахунки з життям, кинувшись під колеса потягу. Інцидент стався на півночі півострова, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про трагедію надійшла до рятувальників 16 травня від лікарів швидкої допомоги.

"На залізничній колії здійснений суїцид. 60-річна жінка проживала в селі Ішунь. Труп доставлений в морг лікарні Красноперекопська", - кажуть бійці МНС.

