Кримчанка покінчила з життям як Кареніна
11:37, 17 травня 2012Крым
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Трагедія в Красноперекопську
Мешканка Криму звела рахунки з життям, кинувшись під колеса потягу. Інцидент стався на півночі півострова, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про трагедію надійшла до рятувальників 16 травня від лікарів швидкої допомоги.
"На залізничній колії здійснений суїцид. 60-річна жінка проживала в селі Ішунь. Труп доставлений в морг лікарні Красноперекопська", - кажуть бійці МНС.
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