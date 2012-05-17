Росіянка намагалася вивезти з Криму медаль
11:38, 17 травня 2012Крым
0 0
Заховала в пудрениці
Співробітники митниці виявили та вилучили у громадянки Росії медаль, яку іноземка, сховавши в пудрениці, намагалася пронести на літак, що вилітав із Сімферополя до Москви, повідомила прес-служба кримської митниці.
«Вибравши спрощений режим митного контролю, жінка не заповнила декларацію та не заявила в усній формі про медалі білого кольору 1959 року випуску», - кажуть митники.
Вони склали протокол про порушення митних правил, а медаль відправили на експертизу, за результатами якої долю предмета вирішить суд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter