Росіянка намагалася вивезти з Криму медаль

Співробітники митниці виявили та вилучили у громадянки Росії медаль, яку іноземка, сховавши в пудрениці, намагалася пронести на літак, що вилітав із Сімферополя до Москви, повідомила прес-служба кримської митниці.

«Вибравши спрощений режим митного контролю, жінка не заповнила декларацію та не заявила в усній формі про медалі білого кольору 1959 року випуску», - кажуть митники.

Вони склали протокол про порушення митних правил, а медаль відправили на експертизу, за результатами якої долю предмета вирішить суд.

