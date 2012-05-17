Ніч в музеї можна провести в Севастополі
12:06, 17 травня 2012Крым
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Місто приєдналося до міжнародної акції
Севастопольський художній музей імені Крошицького вперше приєднався до міжнародної акції «Європейська ніч музеїв», 19 травня двері установи будуть відкриті для усіх бажаючих з 18 до 23 години.
Акція отримала назву «Блиск і вічне свято півдня», в її рамках можна буде побачити унікальні твори з фондів музею та відвідати майстер-класи.
Спецпроект «Севастополь - перші ворота до Криму» на один вечір об'єднає три епохи: початок 20-го століття, місто в 1930 та в 1960 роки. Відвідувачам пропонується притримувати дрес-коду в стилі ретро і вінтаж.
Акція «Європейська ніч музеїв» проводиться у світі щороку з 2005 року під егідою Ради Європи, ЮНЕСКО і Міжнародної ради музеїв.
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