Аварія потягу: порушили справу

Кримська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом сходження з колії 19 порожніх вагонів вантажного потягу, що складався з 54 вагонів, повідомила прес-служба наглядового відомства республіки.

«За фактом учорашньої транспортної пригоди порушено справу згідно з ч. 2 статті 276 Кримінального кодексу України (невиконання норм і правил, спрямованих на забезпечення безпеки руху і збереження рухомого складу)», - йдеться в прес-релізі.

Вантажний потяг пішов під укіс 16 травня, зруйнувавши три опори контактної високовольтної мережі, внаслідок чого відбулося аварійне відключення лінії на ділянці залізниці в Красногвардійському районі. Рух чотирьох пасажирських потягів затримався на кілька годин, оскільки робітники прибирали вагони з колій і проводили ремонтні роботи.