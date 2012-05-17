64% українців хочуть, щоб їх діти й онуки отримали вищу освіту

Більшість українців - 63,6% - хотіли б, щоб їх діти й онуки отримали закінчену вищу освіту, свідчать результати опитування Інститут Горшеніна.

Водночас обмежитися базовою вищою освітою для своїх дітей та онуків вважають достатнім 13,6% опитаних, а середнім спеціальним - 10,6%.

Хотіли б, щоб їх діти й онуки закінчили аспірантуру, отримали вчений ступінь 4,7% українців. При цьому вважають достатнім отримання повної середньої освіти (11 класів школи) 3,2%; неповної середньої освіти (9 класів школи) - 0,8% опитаних. Важко відповісти на це запитання 3,5% респондентів.

Водночас тільки 32,1% опитаних вважають, що вища освіта сьогодні потрібна людині для отримання знань за обраною спеціальністю. При цьому 45,8% вважають, що вона необхідна для хорошого працевлаштування; 33,8% - вважають її корисною для кар`єрного зростання.

19,7% респондентів висловили думку, що вища освіта потрібна людині для розширення кругозору, а 18,6% - для того, щоб не служити в армії. Для підвищення соціального статусу вищу освіту вважають за необхідне 17,6% опитаних; 15,7% вважають її потрібною, тому що «сьогодні так прийнято»; 3,3% - важко з відповіддю на це запитання.

Телефонне опитування було проведено з 12 по 14 травня, всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 16 років в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.