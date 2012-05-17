Погода на 18 травня

18 травня на Лівобережжі України очікуються дощі, місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території пройдуть короткочасні дощі, лише на Закарпатті, а вночі і в південній частині - без істотних опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер протягом доби переважатиме північний, у східній частині східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 3-8° тепла (на високогір`ї Карпат приморозки 0-2°), вдень 11-16° тепла; на решті території вночі 9-14°, на сході до 17°, вдень 17-22°, в південних, східних областях та в Криму 23-28°.

У Києві та області очікуються невеликі короткочасні дощі. Температура по області вночі 9-14°, вдень 17-22°. У столиці вночі 10-12°, вдень 17-19°.