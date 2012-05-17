Браконьєрів з бичками зловили в Азовському морі

Прикордонники затримали в четвер двох громадян України на катері, які незаконно ловили рибу в Азовському морі, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонної служби.

"На борту знаходилося більше 7 тисяч бичків і заборонене знаряддя лову - драга. Завданий збиток становить 234 тисячі гривень. Плавзасіб, знаряддя лову, риба вилучені", - говориться в прес-релізі.

Співробітники прикордонної служби склали протоколи про адміністративні правопорушення. Матеріали будуть передані в прокуратуру.