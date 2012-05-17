Міліціонер застрелився в суді в Криму

Сержант міліції застрелився в четвер в будівлі Київського районного суду в Сімферополі, повідомила прес-служба головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Суїцид, ймовірно, скоєно за допомогою табельної зброї.

Тіло 28-річного чоловіка, який проходив службу у спецбатальйоні судової міліції ”Грифон”, знайшли близько 14.30 у кімнаті відпочинку суду. ”На столі у закритій зсередини кімнаті знайдено передсмертну записку, в якій чоловік прощався з близькими і просив у своїй смерті нікого не звинувачувати”, - йдеться у прес-релізі.

Чоловік жив у благополучній сім`ї, на роботі характеризувався позитивно.

У нього залишилися дружина і дитина.

На місці події працюють співробітники прокуратури Криму.