Цього року на облаштування репатріантів витрачено понад 58,2 млн. грн.

Сімферополь. 17 вересня. УНІАН. У Криму з початку цього року на реалізацію Програми облаштування і соціально-культурного розвитку депортованих громадян фактично профінансовано 58 млн. 244,2 тис. грн., що становить 74,7% від запланованих на 2007 рік коштів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів АРК з посиланням на Республіканський комітет у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян.

Зокрема, з бюджету Автономної Республіки Крим на реалізацію Програми облаштування репатріантів профінансовано 6 млн. 365,2 тис. грн., з державного бюджету - 51 млн. 879 тис. грн.

Основна увага в ході реалізації Програми облаштування і соціально-культурного розвитку депортованих громадян приділяється завершенню будівництва об`єктів житлово-комунального господарства, підвищенню ефективності використання коштів і будівельно-монтажних робіт, поліпшенню планування, організації виробництва і роботи з підрядчиками шляхом концентрації ресурсів на об`єктах, які вводяться в експлуатацію.

В результаті виконаних робіт за вісім місяців 2007 року фактично ведено в експлуатацію 2 тис. 734 квадратних метрів житла, 2,09 кілометрів ліній електропередач, 1,14 кілометрів водопроводу тощо.

На соціально-культурні заходи з бюджету АРК за січень-серпень 2007 року надійшло 1 млн. 995,2 тис. грн., з держбюджету - 462,1 тис. грн.