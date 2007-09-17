1 млрд. грн. планується виділити на житло молодих фахівців на селі

Сімферополь. 17 вересня. УНІАН. 1 млрд. грн. передбачено в проекті державного бюджету 2008 року на забезпечення житлом молодих фахівців аграрного сектора, зокрема працівників соціальної сфери села – вчителів, медиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, про це заявив сьогодні в Сімферополі віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА.

За його словами, керівники аграрного комплексу країни зараз вивчають пропозиції регіонів про фінансування різних програм. У числі пріоритетних - підтримка виробництва великої рогатої худоби і молочного тваринництва, програма поліпшення родючості грунтів (для півдня України і Криму - це в першу чергу зрошування), відновлення втрачених позицій у садівництві і виноградарстві, розширення виробництва рису (Україна сьогодні виробляє 90 тис. тонн рису при потребі вдвічі більше) і ряд інших програм, зокрема, щодо наданням кредитів до 10 років і вдосконалення механізмів погашення процентних ставок комерційних банків за рахунок держбюджету.

В.СЛАУТА зазначив, що розглядається можливість компенсації витрат сільгосппідприємствам, які вкладають свої кошти в об`єкти інфраструктури соціальної значущості (прокладення водоводів, газорозводящих мереж, асфальтування доріг, ремонт дитячих садків, шкіл тощо).