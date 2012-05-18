"Кримхліб" призначив в.о. гендиректора

10:01, 18 травня 2012
Крым
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Замість Хміль

Спостережна рада найбільших виробників хліба в регіоні компанії "Кримхліб" (Крим), що входить до складу холдингу "Т і С" (Київ), звільнила з посади генерального директора Тетяну Хміль, призначивши замість неї з 15 травня виконуючим обов'язки гендиректора Михайла Мацуняка.

Хміль звільнено у зв'язку з переїздом на нове місце проживання й неможливістю продовжувати управління компанією.

Мацуняка призначено на посаду до моменту обрання постійного генерального директора.

"Кримхліб" об'єднує 9 великих хлібокомбінатів у Криму й входить до складу холдингу "Т і С" (Київ).

Холдинг "Т і C" управляє хлібопекарськими підприємствами "Бахчисарайський хлібозавод", "Сімферопольський КХП" (Крим), "Одеський коровай", "Котовський хлібозавод" (Одеська область), ТОВ "Білгород-Дністровська паляниця".

Загальна потужність підприємств холдингу становить близько 700 тонн хлібобулочних виробів на добу, до 500 тонн борошна на добу, повідомляють "Українські Новини".

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