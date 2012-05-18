Дівчинка, яку шукали три сотні міліціонерів, гуляла з собаками

Дівчинка, яка поставила на вуха Севастополь, знайшлася. Настя Плаксіна жива і неушкоджена. Пошуки школярки зайняли добу.

Дитина 16 травня не повернувся додому зі школи. Настю шукали 300 міліціонерів.

Школярка грала з собаками на покинутій дачі в районі Сапун-гори. Ночувала під кущем, гріючись біля тварин.

10-річна Настя каже: пішла з дому тому, що мама не купила їй пса, повідомила прес-служба севастопольської міліції.