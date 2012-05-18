Дівчинка, яку шукали три сотні міліціонерів, гуляла з собаками
10:04, 18 травня 2012Крым
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Мама не купила дитині пса
Дівчинка, яка поставила на вуха Севастополь, знайшлася. Настя Плаксіна жива і неушкоджена. Пошуки школярки зайняли добу.
Дитина 16 травня не повернувся додому зі школи. Настю шукали 300 міліціонерів.
Школярка грала з собаками на покинутій дачі в районі Сапун-гори. Ночувала під кущем, гріючись біля тварин.
10-річна Настя каже: пішла з дому тому, що мама не купила їй пса, повідомила прес-служба севастопольської міліції.
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