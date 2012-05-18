Янукович звернувся до кримчан в день депортації

Президент України Віктор Янукович вважає, що жителі Криму лише на основі взаємної довіри, співпраці та злагоди зможуть досягти успіху у розбудові регіону.

«68 років тому сотні тисяч кримських татар були насильно вивезені до малообжитих районів Сибіру, Уралу, Середньої Азії та десятиліттями утримувалися у місцях вигнання. Схожа доля протягом 1941 – 1944 років спіткала німців, болгар, вірмен, греків, італійців, представників інших етносів, що проживали в Криму. Багато з них не пережили перших років депортацій, породжених тоталітарним режимом, через нелюдські умови існування, хвороби та нужду», - йдеться у зверненні глави держави у зв`язку з 68-ми роковинами депортації кримських татар та осіб інших національностей з Криму, оприлюдненому на сайті президента.

За його словами, незалежна Україна підтримала повернення переселенців додому, і нині, незважаючи на економічні труднощі, наша держава вирішує життєво необхідні питання з облаштування репатріантів.

Янукович підкреслив, що українці мають пам`ятати про трагічні сторінки історії та розвивати державу на принципах демократії і гуманізму, будувати країну, в якій життя людини, її права та свободи завжди будуть найвищою цінністю.